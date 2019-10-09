موسم الرياض والفعاليات الرياضية.. الأضخم والأكبر من بين مواسم المملكة

المواطن - شرف الروقي

تنطلق فعاليات “موسم الرياض” يوم الجمعة المقبل، وتستمر خلال الفترة 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر المقبل، في مدينة الرياض، ويشهد الموسم العديد من الفعاليات الترفيهية على مدى الشهرين المقبلين، التي تعد الأضخم والأكبر من بين مستوى مواسم المملكة، وتتنوع الفعاليات الرياضية ما بين كرة القدم ومعرض ريال مدريد والمصارعة الحرة.

مهرجان اعتزال ياسر القحطاني:

ويشهد الأول من ديسمبر المقبل حفل نجم الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود، وسيقود القحطاني فريقًا يسمى “Y20″، وهي العلامة الخاصة باللاعب ضد فريق الهلال.

وسيضم فريق القحطاني نجومًا عالميين وعربًا، مع أبرز اللاعبين الأجانب الذين لعبوا بجواره في الهلال، فيما ستكون هناك فعاليات ترفيهية قبل وبعد المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض.

السوبر كلاسيكو “البرازيل- الأرجنتين”:

يلتقي الغريمان التقليديان منتخبا البرازيل والأرجنتين في الخامس عشر من نوفمبر المقبل في مباراة السوبر كلاسيكو الشهير على إستاد الملك فهد الدولي فالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيتواجد المنتخبان بكامل نجومهما، حيث تشهد تلك المباراة عودة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء إيقافه الدولي.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في السعودية أواخر العام الماضي في نهائي بطولة “سوبر كلاسيكو” التي استضافتها جدة، وتغلب المنتخب البرازيلي بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل.

معرض ريال مدريد:

سيتواجد في الرياض معرض لنادي ريال مدريد الإسباني يحتوي على ملعب “البرنابيو” الافتراضي في تجربة سينمائية لمشاهدة الملعب بزاوية 360 درجة، وعرض لبطولات وكؤوس النادي التاريخية وعرض مصور للاعبين ريال مدريد ومتجر لبيع قمصان النادي، وسيقام المعرض في 20 أكتوبر حتى 21 ديسمبر.

عرض لنجوم المصارعة “WWE”:

وتشهد فعاليات “موسم الرياض” عرض لنجوم المصارعة الحرة “WWE” يوم 31 أكتوبر الجاري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، فيما أعلن نجما المصارعة “أندرتيكر وهوجان” مشاركتهما في مهرجان “جوهرة التاج”، والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من نجوم وأساطير المصارعة العالمية، وذلك على هامش فعاليات “موسم الرياض”.