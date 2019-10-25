موسم الرياض يحقق 80 % من التارجت المطلوب قبل شهرين من انتهائه

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول موسم الرياض إلى 80% من “التارجت” المطلوب منه في آخر الموسم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط من انطلاقه.

وقال تركي آل الشيخ: الحمد الله أن يصل موسم الرياض لـ80% من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول 10 أيام وباقي شهرين… ما شاء الله… أشكر كل من ساهم في هذا الموسم… ودعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي التي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه.

وتستقبل وجهات موسم الرياض المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.