موسم الرياض يعلن نظاماً جديداً للتذاكر في البوليفارد

المواطن - الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض أن تذاكر الرياض بوليفارد في حلته الجديدة لن تشمل الفعاليات أو المطاعم.

وقدمت الصفحة الشكر لمطاعم الرياض بوليفارد على تعاونهم الفترة الماضية وخصم قيمة تذاكر دخول المنطقة من مشتريات الزوار، وكتبت: “إذا ودك تزور المنطقة الأيام الجاية، اشتر تذكرتك من موقعنا أو تطبيقنا”.

ومن المقرر أن تقام عدة أمسيات في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، تضم عدداً من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربي.

ويُحيي الموسيقار السعودي ممدوح سيف مع فرقته الموسيقية أمسيةً موسيقيةً يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل، وكذلك يقدم المطرب راشد الماجد أمسية بعنوان “ليلة السندباد” يوم 19 نوفمبر المقبل.

كما يُحيي المطرب العراقي ماجد المهندس أمسية يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل، وكذلك أمسية أخرى بعنوان “ليلة الصقر الأغنية الخليجية” يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر المقبل.