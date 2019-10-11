موسم الرياض ينشر خريطة لإستاد الملك فهد قبل انطلاق حفلة BTS 

موسم الرياض ينشر خريطة لإستاد الملك فهد قبل انطلاق حفلة BTS 

2019/10/11
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خريطة لإستاد الملك فهد قبل انطلاق حفلة BTS مساء اليوم الجمعة.

وعلق موسم الرياض على الخريطة بقوله: “من لحظة الدخول لحفلة BTS إلى الخروج سهلناها عليكم، وخريطة إستاد الملك فهد ما بتضيعكم”.

وينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف بتوقيت المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض، وسط استعدادات أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض، واعدًا بأن يكون “موسمًا مذهلًا”.


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