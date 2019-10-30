موسى جاهز للمشاركة مع #النصر
بعد تعافيه من الإصابة

موسى جاهز للمشاركة مع #النصر

2019/10/30
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك النجم النيجيري أحمد موسى في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، بعد غياب استمر لـ60 يومًا تقريبًا بسبب الإصابة.

وكان أحمد موسى قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة.


‎وسوم

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