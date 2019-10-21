موعد المقابلات الشخصية للمرشحات على وظائف أمانة الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف اليوم، موعد المقابلات الشخصية للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20هـ.
وأوضحت الأمانة أن مكان المقابلة الشخصية ستكون في مبنى أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا، داعية الراغبات للاطلاع على مواعيد المقابلة والاشتراطات زيارة موقع الأمانة الإلكتروني كما هو مبين في الجدول التالي:
|م
|مسمى الوظيفة
|التاريخ
|الوقت
|1
|كاتب المرتبة الرابعة أمانة الجوف
|1441/2/24 هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
|2
|كاتب المرتبة الرابعة بلدية أبو عجرم
|1441/2/24 هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
|3
|مراقب صحي المرتبة الخامسة أمانة الجوف
|1441/2/25هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
|4
|مراقب صحي المرتبة الخامسة بلدية أبو عجرم
|1441/2/25هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
|5
|مراقب صحي المرتبة السابعة بلدية دومة الحندل
|1441/2/25 هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
|6
|محامي مساعد المرتبة السادسة بلدية دومة الجندل
|1441/2/25 هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
|7
|سكرتير المرتبة الرابعة أمانة الجوف
|1441/2/25 هـ
|الساعة الرابعة عصرًا
تنويه: يلزم على المرشحة اصطحاب أصل الهوية الوطنية.
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة كاتب المرتبة الرابعة أمانة الجوف (هنا).
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة كاتب المرتبة الرابعة بلدية أبو عجرم (هنا) .
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة سكرتير المرتبة الرابعة أمانة الجوف (هنا) .
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة مراقب صحي المرتبة السابعة بلدية دومة الجندل (هنا).
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة مراقب صحي المرتبة الخامسة أمانة الجوف (هنا) .
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة مراقب صحي المرتبة الخامسة بلدية أبو عجرم (هنا ).
– للاطلاع على قائمة أسماء المرشحات على وظيفة محامي مساعد المرتبة السادسة بلدية دومة الجندل (هنا).