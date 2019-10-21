موعد المقابلات الشخصية للمرشحات على وظائف أمانة الجوف

المواطن - الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف اليوم، موعد المقابلات الشخصية للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20هـ.

وأوضحت الأمانة أن مكان المقابلة الشخصية ستكون في مبنى أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا، داعية الراغبات للاطلاع على مواعيد المقابلة والاشتراطات زيارة موقع الأمانة الإلكتروني كما هو مبين في الجدول التالي:

م مسمى الوظيفة التاريخ الوقت 1 كاتب المرتبة الرابعة أمانة الجوف 1441/2/24 هـ الساعة الرابعة عصرًا 2 كاتب المرتبة الرابعة بلدية أبو عجرم 1441/2/24 هـ الساعة الرابعة عصرًا 3 مراقب صحي المرتبة الخامسة أمانة الجوف 1441/2/25هـ الساعة الرابعة عصرًا 4 مراقب صحي المرتبة الخامسة بلدية أبو عجرم 1441/2/25هـ الساعة الرابعة عصرًا 5 مراقب صحي المرتبة السابعة بلدية دومة الحندل 1441/2/25 هـ الساعة الرابعة عصرًا 6 محامي مساعد المرتبة السادسة بلدية دومة الجندل 1441/2/25 هـ الساعة الرابعة عصرًا 7 سكرتير المرتبة الرابعة أمانة الجوف 1441/2/25 هـ الساعة الرابعة عصرًا

تنويه: يلزم على المرشحة اصطحاب أصل الهوية الوطنية.