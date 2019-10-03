موعد قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس
المقرر إقامتها في الرياض

موعد قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس

2019/10/03
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كأس محمد السادس للأندية الأبطال
المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إجراء قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم السبت المقبل.

ويتقدم ثنائي الدوري السعودي للمحترفين، الاتحاد والشباب الأندية الـ16 المتأهلة إلى هذا الدور من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تجاوزهما العهد اللبناني وشبيبة الساورة الجزائري.

وأوضح حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قرعة دور الـ16 ستُقام في الرابعة مساء السبت بتوقيت السعودية، في فندق فيرمونت البوابة الاقتصادية في الرياض.

ومن المقرر أن تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية فعاليات قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020.


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