موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي

ويحتضن استاد “السلام”، مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي عند الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت السعودية، ويطمح المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويسير المارد الأحمر بشكل جيد تحت قيادة السويسري رينيه فايلر قبل مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات في الدوري المصري وكأس السوبر ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي مستوى مميزًا تحت قيادة مختار مختار، الذي يُجيد اللعب أمام الفرق الكبرى، ما يُزيد من صعوبة مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فيما تغلب الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة على إف سي مصر.