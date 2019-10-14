موعد مباراة السعودية وفلسطين والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة شقيقه الفلسطيني غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله.

وستنقل قناة الرياضية السعودية أحداث مباراة السعودية وفلسطين غدًا لجماهير الأخضر.

ويملك المنتخب السعودي الأفضلية الواضحة في تاريخ مباريات السعودية وفلسطين حيث نجح الأخضر في الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاءين قبل خوض مباراة يوم الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الأولى أُقيمت ضمن ألعاب غرب آسيا 2005 حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

أما مباراة السعودية وفلسطين الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في كأس العرب بعام 2012.

وفي مباراة السعودية وفلسطين الثالثة فاز الأخضر وديًا بثنائية دون رد في عام 2014، أما اللقاء الرابع بين البلدين فانتهى بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الخامسة انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويأمل الأخضر في تحقيق الفوز وذلك من أجل الوصول للنقطة السابعة والصعود إلى قمة المجموعة الرابعة مع تمني الأخضر خسارة منتخب سنغافورة غدًا أمام أوزبكستان.