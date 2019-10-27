موعد مباراة الشباب وشباب الأردن

المواطن - واس

تتواصل غداً مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي ستجمع بين الشباب السعودي وضيفه فريق شباب الأردن الأردني على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بالرياض.

وستنطلق مباراة الشباب وشباب الأردن في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة غدًا.

وتخطى فريق الشباب عقبة فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32 بعد فوزه خارج ملعبه بـ “3-1″، وآخر بين أنصاره بهدفين دون رد، بينما اجتاز فريق شباب الأردن عقبة “حامل اللقب” فريق النجم الساحلي التونسي، بعد الفوز عليه مرتين بـ “2-1 و 1-0” ذهاباً وعودة.

وسيسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهل مهمته في لقاء العودة المقرر إقامتها على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن دور الـ 16 شهد إقامة مباراتين حتى الآن في مرحلة الذهاب أيضاً، جمعت الأولى بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي وحسمها الأخير بالفوز (2-1)، والثانية شهدت انتصار الإسماعيلي المصري بهدفين دون مقابل على الجزيرة الإماراتي.

ويتواجد نادي الشباب حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.