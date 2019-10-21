موعد مباراة #الهلال والسد

المواطن - محمد سمعه

يستضيف نادي الهلال غدًا الثلاثاء، نادي السد القطري ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتنطلق مباراة الهلال والسد في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو، لمباراة الهلال ضد السد القطري.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشلهوب وكاريلو شاركا في تدريبات الفريق الأول الجماعية أمس الأحد، وتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية والبدنية لمباراة الهلال ضد السد المقبلة.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.

وتضاءلت فرص مشاركة حارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف، في مباراة الهلال والسد القطري المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف لا زال يواصل برنامجه التأهيلي، وأجرى فحصًا طبيًّا أمس الأحد، للاطمئنان على إصابته.

وكان المعيوف قد تعرض لإصابة بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الهلال والسد القطري التي أُقيمت في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي منذ 3 أسابيع وحتى الآن.