موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض لقاء برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني غدًا الثلاثاء.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

يذكر أنه كان من المقرر قبل إقامة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، خوض البارشا مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد نادي ريال مدريد أول أمس السبت ولكن تم تأجيل المباراة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا مقر نادي برشلونة.

ونجح البارشا يوم 19 أكتوبر الجاري في تحقيق فوز كبير على نادي إيبار بثلاثية دون رد حيث سجل الثلاثية كل من أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز، وذلك قبل خوض مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الليجا.

ويحتل برشلونة حاليًا قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، حيث إذا فاز النادي الكتالوني في لقاء بلد الوليد فسيصعد مباشرة لصدارة الليجا برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي غرناطة المتصدر.

أما نادي بلد الوليد فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الليجا قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد.

وتُقام مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني غدًا الثلاثاء مع مباراة برشلونة ضد بلد الوليد.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن ليونيل ميسي نجم برشلونة يهدف إلى إحراز هدف في لقاء برشلونة ضد بلد الوليد ليصل إلى الهدف رقم 100 الذي يسجله في عهد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، كان ليونيل ميسي سجل الهدف رقم 99 في عهد المدرب فالفيردي خلال لقاء برشلونة وسلافيا براغ التشيكي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.