موعد مباراة ضمك والوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، يوم غد الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة واحدة بين ضمك والوحدة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، مباراة ضمك والوحدة عند الساعة 6:35 مساء يوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السادسة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط وتحسين نتائجه، وتعويض الخسارة برباعية ضد الحزم في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه ضد ضمك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الرابع بـ9 نقاط.