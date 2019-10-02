موعد مباراة ضمك والوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
ضمن منافسات الجولة السادسة

موعد مباراة ضمك والوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/10/02
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تنطلق، يوم غد الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة واحدة بين ضمك والوحدة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، مباراة ضمك والوحدة عند الساعة 6:35 مساء يوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السادسة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط وتحسين نتائجه، وتعويض الخسارة برباعية ضد الحزم في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه ضد ضمك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الرابع بـ9 نقاط.


هل قرأت هذا ؟
  • دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يتألق ويفوز على التعاون بثلاثية
    •
  • يوناني يُدير مباراة الاتحاد ضد التعاون في دوري محمد بن سلمان
    •
  • هكذا أجاب محمد بن سلمان على السؤال الأول في CBS : هل أمرت بقتل خاشقجي ؟
    •
  • النص الكامل للقاء الأمير محمد بن سلمان مع CBS
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم