موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال

المواطن - محمد سمعه

يستعد الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لخوض مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث يُقام اللقاء على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول.

وسيتأهل الفائز مباشرة من مباراة ليفربول ضد أرسنال إلى دور الثمانية رفقة مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كان ليفربول هزم أرسنال بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث أُقيمت مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي.

وسجل للريدز في مباراة ليفربول ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي كل من محمد صلاح هدفين وجويل ماتيب المدافع الكاميروني هدفًا، بينما سجل لفريق أرسنال اللاعب الأوروغوياني لوكاس توريرا.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد أرسنال، كان الريدز فاز بصعوبة على نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي حيث أُقيمت المباراة يوم الأحد الماضي على ملعب الأنفيلد.

وسقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي ضد كريستال بالاس بثنائية لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وذلك قبل خوض مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم.

يذكر أن مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ستُقام اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، وذلك بعد مباراة ليفربول ضد أرسنال بـ35 دقيقة.

ويطمح الريدز تحت قيادة يورجن كلوب للفوز في لقاء ليفربول ضد أرسنال أملًا في استمرار سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها ليفربول بالفترة الأخيرة.

أما المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب الأرسنال فيرغب في الثأر في لقاء ليفربول ضد أرسنال ردًا على خسارته بثلاثية في الدوري الإنجليزي من الريدز.