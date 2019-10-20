موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يُواجه نادي مانشستر يونايتد اليوم غريمه ليفربول في ديربي شمال إنجلترا ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد.

وستنقل قنوات Sport tv 1, RMC Sport 1, Sky Sport 1 Deutschland مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أطلق تصريحًا ناريًا قبل مباراة ليفربول حيث قال بأن اليونايتد لن يحتاج إلى 30 عامًا من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي، موجهًا سخريته ضد ليفربول الذي لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.

وقبل إقامة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، نجح فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق فوز مهم على حساب فريق كريستال بالاس بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى مانشستر سيتي للرد وتحقيق الفوز على كريستال بالاس، وذلك بعد أن خسر من وولفرهامبتون في الجولة الثامنة بثنائية دون رد.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 19 نقطة في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن نادي ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 14 نقطة في المركز السادس.