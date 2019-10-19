موعد مباراتي الأحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم، غدًا الأحد، مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والفيحاء، حيث تُقام في الساعة الـ18:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيصلي والحزم التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأُقيمت اليوم السبت ثلاث مباريات، حيث فاز الشباب على الاتفاق بثنائية مقابل هدف، وفاز النصر على الرائد بثنائية دون رد، أما الوحدة ففاز على نادي الاتحاد بهدف دون رد.