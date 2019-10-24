موعد مباراتي الجمعة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا الجمعة مباراتان ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيحاء والفتح حيث تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي ضمك والرائد التي تنطلق في تمام الساعة الـ18:20 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويشهد يوم السبت 26 أكتوبر إقامة مباراتي التعاون والفيصلي ومباراة الأهلي والحزم.

وسيكون ختام الجولة الثامنة يوم الأحد المقبل بمباراتين، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتحاد وأبها، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال والنصر في ديربي العاصمة الذي يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يُذكر أن اليوم الخميس يشهد افتتاح الجولة الثامنة بمباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والعدالة، وتبدأ في الساعة الـ 17.45 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية التي تنطلق اليوم فستكون بين فريقي الشباب والوحدة، حيث تُقام في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.