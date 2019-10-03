موعد مباراتي الجمعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقام، يوم غد الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح ضد الرائد

ويلعب الفتح ضد الرائد عند الساعة 6:05 مساء، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ويطمح النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يقع الرائد في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.

الاتحاد ضد الحزم

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”، مباراة الاتحاد ضد الحزم عند الساعة 8:10 مساء، ويطمح العميد لمواصلة انتصاراته والمنافسة على القمة، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الحزم المركز التاسع بـ7 نقاط.