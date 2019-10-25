موعد مباراتي السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تُقام، مساء يوم غد السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون ضد الفيصلي

ويلعب التعاون ضد الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 6:05 مساء، ويطمح سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى عنابي سدير لمواصلة نتائجه الإيجابية.

وقبل مباراة التعاون ضد الفيصلي غدًا، يقع سكري القصيم في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، ويحتل عنابي سدير المركز الرابع بـ14 نقطة، علمًا بأن كل منهما يملك مباراة مؤجلة.

الحزم ضد الأهلي

ويحتضن ملعب نادي الحزم، مباراة الحزم ضد الأهلي عند الساعة 6:10 مساء، ويسعى الفريق الحزماوي لتحقيق الفوز خاصة أن اللقاء على أرضه، فيما يطمح الراقي لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.