موعد مباراتي الشباب والاتحاد في كأس محمد السادس

موعد مباراتي الشباب والاتحاد في كأس محمد السادس

2019/10/06
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

سيواجه نادي الاتحاد فريق الوصل الإماراتي في مباراتي دور ثمن النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما يلتقي الشباب مع نادي شباب الأردن.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد مباراتي الاتحاد مع نادي الوصل حيث سيكون اللقاء الأول يوم 23 أكتوبر في الإمارات، بينما تُقام مباراة العودة يوم 4 نوفمبر في الرياض.

وسيواجه الشباب فريق شباب الأردن في المباراة الأولى يوم 28 أكتوبر في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة يوم 8 نوفمبر في مملكة الأردن.

وأجريت أمس السبت في العاصمة الرياض، مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية تجمع بين الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي المصري، ونواذيبو الموريتاني مع الشرطة العراقي، وشباب الأردن الأردني مع الشباب السعودي، والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني.

ويلتقي الرجاء المغربي مع مواطنه الوداد، بينما يواجه مولودية الجزائر الجزائري نظيره القوة الجوية العراقي، والترجي التونسي مع أولمبيك آسفي المغربي، ويلتقي الوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي.


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