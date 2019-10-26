موعد مباراتي المنتخب السعودي في نوفمبر

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مباراتين دوليتين في شهر نوفمبر المقبل.

وستكون البداية يوم 14 نوفمبر المقبل، بمواجهة منتخب أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أما المباراة الثانية فسيقودها الأخضر أمام منتخب باراغواي يوم 19 نوفمبر، وستكون مباراة ودية ضمن أجندة الفيفا.

وقفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية عن شهر أكتوبر.

ويتواجد المنتخب السعودي حاليًّا في المركز الـ69 على العالم، حيث يسبق في التصنيف المنتخب العراقي ومنتخب جنوب إفريقيا والمنتخب الصيني.

يذكر أنه ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود نية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول خاصة بعد التعادل مع المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتعرض رينارد لانتقادات شرسة من قبل الجماهير والنقاد الرياضيين عقب التعادل مع فلسطين، وذلك بسبب عدم اقتناعهم بالخطط الفنية للمدرب الفرنسي مع الأخضر.

وفي هذا الشأن قال الناقد الرياضي فلاح القحطاني: اتخاذ قرار بإقالة هيرفي رينارد لسوء نتائج المنتخب قرار متسرع، وقد يؤدي إلى كوارث.

وأضاف فلاح القحطاني: أعتقد إن فعل اتحاد ياسر المسحل هذا الأمر فسيكون تكرارًا لسيناريو الاتحاد السابق الذي لم يهتم بعدم التجديد للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز: خبر الاستغناء عن مدرب الأخضر رينارد في هذا الوقت كارثي، وسيُسبب مشكلة كبيرة لاتحاد القدم.