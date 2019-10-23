موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

سيواجه نادي الهلال فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نجاح كل منهما في العبور للدور النهائي على حساب ناديي السد القطري وجوانجزو إيفرجراند الصيني على الترتيب.

وستكون مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت 9 نوفمبر المقبل.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق أوراوا على جوانجزو بثنائية دون رد في اليابان، بينما انتهت مباراة العودة اليوم الأربعاء بفوز فريق أوراوا بهدف دون رد سجله اللاعب شينزو كوركي في الدقيقة الخمسين من عمر مباراة جوانجزو إيفرجراند.

وكان نادي الهلال تأهل إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي. على حساب نادي السد القطري بعد الفوز على الفريق القطري بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

يذكر أن نادي الهلال سيواجه فريق أوراوا في تكرار لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، حيث تعادل الهلال ذهابًا في الرياض بهدف لكل فريق، وخسر الأزرق في طوكيو بهدف دون رد ليُتوج نادي أوراوا باللقب الآسيوي وقتها بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.