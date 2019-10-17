موعد مباريات الجمعة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الجمعة، بـ3 مباريات.

العدالة ضد الفتح

ويلعب العدالة ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الساعة 5:50 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفتح الترتيب بنقطة واحدة.

الهلال ضد ضمك

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد ضمك عند الساعة 6:05 مساء، ويطمح الزعيم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ15 برصيد 4 نقطة.

الأهلي ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة الثامنة مساء، ويطمح كل منهما تحقيق الفوز.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.