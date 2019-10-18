موعد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقام، يوم غد السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الاتفاق

ويلعب الشباب ضد الاتفاق عند الساعة 6:05 مساء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ويطمح الليوث استغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

الرائد ضد النصر

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز مباراة الرائد ضد النصر عند الساعة 6:10، ويسعى الفريق الريداوي لتحقيق الفوز خاصة أن المواجهة على أرضه، فيما يطمح العالمي لخطف الثلاث نقاط.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع النصر في المركز الثامن بـ8 نقاط.

الوحدة ضد الاتحاد

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الوحدة ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويطمح كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس بـ9 نقاط.