موقع تتبع السفن يكذب طهران : لا حرائق على متن الناقلة الإيرانية

المواطن - متابعة

كذب موقع عالمي لتتبع حركة السفن الرواية الإيرانية حول حدوث انفجار في إحدى ناقلات النفط التابعة لها.

وقال الموقع إن السفينة الإيرانية تسير في مسارها الطبيعي في البحر الأحمر ولا يوجد أية آثار لحدوث حرائق أو انفجارات على متنها.

وكانت وسائل إعلام إيرانية حكومية زعمت أنه تم استهداف الناقلة سابيتي بصاروخين إلا أن الشركة المالكة لها عادت وكذبت هذه الرواية وأكدت أن ما تم هو انفجار وتسرب للنفط تمت السيطرة عليه دون إصابات.

ويعكس التخبط الإيراني محاولة فبركة الحادث الذي وقع على بعد أقل من 100 كم من ميناء جدة في المياه الدولية.

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في إيران في بيان أن انفجارًا ضرب هيكل السفينة في البحر الأحمر مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك

وأشارت أحدث البيانات إلى أن ناقلة النفط سابيتي تتحرك باستخدام المحرك وأنها تتجه إلى جزيرة لارك قبالة الساحل الإيراني.