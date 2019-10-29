موقف إنساني.. مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لوالده

موقف إنساني.. مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لوالده

2019/10/29
الساعة 8:42 صباحًا
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المواطن _ علي شيبان _ حازان

في موقف إنساني يدل على البر بالوالدين والإحسان لهما أنهى الشاب فهد يحي الريثي معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرعه بإحدى كليته له بعد معاناة مع الغسيل الكلوي، وجسّد بذلك مثالًا رائعًا في البر والوفاء.

وأجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية
(خميس مشيط) بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال الشاب فهد الريثي : إن الوالد عانى منذ مدة من الفشل الكلوي، وقررت التبرع بإحدى الكلى كي أنهي معانات والدي وذلك بمستشفى الأمير سلطان العسكري.

الجدير بالذكر أن الشاب فهد الريثي المتبرع بالكلية لوالده هو أحد أبطال القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومن المشاركين حاليًّا بالحد الجنوبي.

وقال الشاب الريثي “أعيش في فخر واعتزاز لأنني أنهيت معاناة والدي وأقف لحماية وطني”.


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