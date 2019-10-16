موقف نيمار من المشاركة في مباراة الريال
بعد تعرضه للإصابة

موقف نيمار من المشاركة في مباراة الريال

2019/10/16
الساعة 3:10 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير إعلامية، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيما ردا سيلفا مع المشاركة في مباراة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة مؤخرًا مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه سيغيب لمدة 4 أسابيع، وسيتحدد موعد عودته للمباريات وفقًا لتطور حالته الصحية.

وأشار برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، اليوم الأربعاء، إلى أن نيمار سيكون لائقًا للمشاركة في المباريات، خلال 3 أسابيع فقط، مؤكدًا أنه سيعود للعب مع سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد.

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد في ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قد هزم بثلاثية دون رد ضد باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء، خلال منافسات الجولة الأولى.


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