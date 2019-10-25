موقوفون جدد على صلة بشاحنة الجثث البريطانية

موقوفون جدد على صلة بشاحنة الجثث البريطانية

2019/10/25
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، 3 أشخاص جدد، بعد العثور على 39 جثة في شاحنة بالقرب من العاصمة لندن، واعتقال سائقها.

وأكدت الشرطة في بيان، أن رجلًا وامرأة في الـ38 من العمر، أوقفا في مدينة ورينغتون شمالي إنجلترا، ويشتبه بتورطهما في تهريب بشر وموت 39 شخصًا، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولاحقًا، أعلنت الشرطة توقيف رجل يبلغ من العمر 48 عامًا من أيرلندا الشمالية، في مطار ستانستد في لندن، بشبهة التآمر لتهريب بشر وقتلهم، بحسب “سكاي نيوز”.

وكانت الشرطة قد أعلنت الخميس أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد، تعود إلى مواطنين صينيين، لكنها عادت وقالت الجمعة: إن جنسياتهم لم تتأكد بعدُ، علمًا بأن الضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلًا.


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