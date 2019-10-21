مول ومطعم وشاليهات.. ترسية مشروع سما أبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

في سعيها لتحقيق حُلم “سما أبها” وعلى مساحة 27 ألف م2 قامت أمانة منطقة عسير بترسية مشروع الطائرة الحُلم.

صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينًا أن المشروع سيجد أصداء كبيرة نظرًا لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم حلم أبها بشكل فعلي نظرًا لما حمله هذا المشروع من أفكار إنشائية، ومعمارية مميزة، ومنها شاليهات، ومول تجاري ليستقطب أهم الماركات العالمية، ومراكز تسوق، وقسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية المطلة.

وأوضح أنه سيتم استغلال المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع كما سيتم تحويل الطائرة إلى مطعم إضافة إلى إنشاء مرافق عامة ومسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص كما سيتم تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي.

وفي سياق ذي صلة اطلعت الأمانة على مخططات المشروع تمهيدًا للبدء في تنفيذها خلال الأشهر القادمة، ولفت الحميدي إلى أن مشروع مطعم الطائرة خرج من كونه مشروعًا لمطعم ليصبح من أضخم المشاريع السياحية والاستثمارية التي تطل من جبال أبها لكي يستحق أن يكون معلمًا سياحيًا.

وأضاف أن أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمار قد طرحت موقع سما أبها الطائرة بمدينة أبها في مزايدة عامة وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام سياحيًا وترفيهيًا وتجاريًا، مؤكدًا أن هذا المشروع قد حظي بدعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي.