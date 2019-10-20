مونشنجلادباخ يُهدد البايرن ودورتموند في الدوري الألماني

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ أداءً أكثر من رائع وذلك بعد مرور 8 جولات من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من خسارة بوروسيا مونشنجلادباخ بالأمس من نادي بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في الدوري الألماني، لكن مونشنجلادباخ لا يزال محتفظًا بالصدارة، ويملك بوروسيا مونشنجلادباخ حاليًا 16 نقطة في صدارة الدوري الألماني، وبفارق نقطة واحدة عن ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، حيث يملك كل منهما 15 نقطة.

وإذا استمر تألق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني بالموسم الجاري، فإن هذا يُهدد فرص بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في المنافسة على اللقب في الموسم الجاري.

وكانت الجولة الثامنة من الدوري الألماني انطلقت بداية من الجمعة 18 أكتوبر، حيث فاز فريق إينتراخت فرانكفورت على نادي باير ليفركوزن بثلاثية دون رد.

وأُقيمت ست مباريات أمس السبت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني، حيث فاز نادي يونيون برلين على فرايبورج بثنائية دون رد، وتعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين بهدف لكل فريق.

أما نادي بايرن ميونيخ فتعادل مع نادي أوجسبورج بهدفين لكل فريق في الدوري الألماني، وفاز نادي فورتونا دوسلدورف على نادي ماينز بهدف نظيف، بينما تعادل نادي لايبزيج مع فريق فولفسبورغ بهدف لكل فريق.

وتُقام اليوم مباراتان في ختام الجولة الثامنة في الدوري الألماني، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي كولن وبادربورن، أما المباراة الثانية لليوم الأحد في الدوري الألماني فستكون بين فريقي هوفنهايم وشالكة.

وبسبب تألق الألماني تيمو فيرنير لاعب نادي لايبزيج مع فريقه في مسابقة الدوري الألماني، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يُفكر في ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.