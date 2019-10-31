ميدالية وصورة.. قصة الكلب الموهوب بطل عملية قتل البغدادي

المواطن - أحمد سعيد - متابعة

“كلب موهوب هو كل ما خسرناه في عملية قتل البغدادي”، هذه هي الكلمات التي نطقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على العملية العسكرية التي شنتها قواته لقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وهو ما تابعه الناس بشدة بعدها تطفلًا على طبيعة هذا الكلب.

ترامب لم يكتفِ بذلك بل نشر أول أمس صورة الكلب عبر حسابه على “تويتر”، معلقًا عليها بقوله: أرفع السرية عن صورة للكلب الرائع، الذي قام بالمهمة العظيمة في القبض على أبو بكر البغدادي زعيم داعش وقتله، وهو ما استتبعه اليوم بالتعبير عن انبهاره بالكلب الذي شارك فجر السبت الماضي عناصر من “قوة دلتا”.

وشارك الكلب مع قوات الانقضاض على منزل كان فيه الخليفة “الداعشي” أبو بكر البغدادي في الشمال السوري، ففر وثلاثة من أبنائه إلى نفق بلا مخرج، حيث طارده الكلب حتى دب اليأس فيه، ففجر البغدادي نفسه بحزام ناسف قتله وأبناءه.

الكلب الذي اتضح أن اسمه Conan أصيب بجروح طفيفة، عالجوه منها وعاد إلى خدمته العسكرية أول أمس، أما الأربعاء فمنحه ترامب ميدالية “البطل الأمريكي” ونشر صورة له في “تويتر” تمت معالجتها “فوتوشوبيًّا” بحيث يظهر وكأنه يقوم فعلًا بتعليقها على صدره.