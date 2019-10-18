ميسي: عودة نيمار لـ برشلونة مُعقّدة

المواطن - محمد سمعه

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني: إن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف البارشا ستكون معقدة.

وكان برشلونة حاول ضم نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2019، لكن النادي الباريسي رفض رحيل اللاعب.

وتحدث ميسي لـ راديو Metro قائلًا: مع نيمار نحن لا نزال نتحدث، ونتكلم سويًّا عبر مجموعة في تطبيق الواتساب.

وأضاف ميسي: بعض الأشخاص في نادي برشلونة لا يرغبون في عودة نيمار للفريق بعد رحيله في 2017، ونحن نتفهم هذا الأمر على الرغم من أن عودته ستُفيد برشلونة من الناحية الفنية، ولكن الأمر معقد.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 لـ باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.