ميسي: من الصعب مواجهة فان دايك لـ 4 أسباب

المواطن - محمد سمعه

أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، أربعة أسباب عن صعوبة مواجهة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان فان دايك تألق أمام ميسي في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي بين ليفربول وبرشلونة في إنجلترا حيث فاز ليفربول برباعية ليصعد لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات ميسي الذي قال: فان دايك مدافع يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الوقت المناسب للتدخل وقطع الكرة، وهو طويل البنية وسريع وضخم، هذا أيضًا يُساعده.

وأضاف ميسي: فان دايك سريع للغاية بسبب قوة أدائه وذهنه الحاضر هجوميًا ودفاعيًا، وهو كذلك ماهر في إحراز الأهداف.

وكان فان دايك تفوق على ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019.