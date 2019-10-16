ميسي: نسعى للفوز بجميع البطولات
مؤكدًا أهمية التتويج بالليغا

ميسي: نسعى للفوز بجميع البطولات

2019/10/16
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أهمية التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم.

وقال ميسي خلال حفل تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، اليوم الأربعاء: “بالتأكيد دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة، كل موسم نسعى للفوز بها، لكن الليغا شيء مهم بالنسبة لنا”.

وتوج ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا لمنافسات الموسم الرياضي الماضي، للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه، بعدما أحرز 36 هدفًا الموسم الماضي في الدوري الإسباني الممتاز.

وأضاف النجم الأرجنتيني ميسي قائلًا: “نحن في برشلونة نسعى للفوز بالليغا ودوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا وكل شيء”.

وعن الملابس التي يُفضل ارتداءها، قال ميسي: “أحب ارتداء الملابس الرياضية حين أخرج، لكن أحيانًا أكون مضطرًا لارتداء الملابس الرسمية”.


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