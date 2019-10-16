ميسي يحصل على الحذاء الذهبي في يوم استثنائي

المواطن - مروة نبيل

يتسلم نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال منافسات الموسم الماضي، في يوم خاص له.

وسجل ليونيل ميسي 36 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ليحصل على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في تاريخه.

وتفوق ميسي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019، على الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي أحرز 26 هدفًا.

ويتوافق اليوم مع أول مباراة رسمية يخوضها ميسي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حينما كان يبلغ 17 عامًا، قبل 15 عامًا، عندما نزل بديلًا للبرتغالي ديكو ضد إسبانيول.

وحقق ميسي تاريخًا مميزًا خلال هذه الفترة، وأصبح من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ36 لقبًا وسجل 419 هدفًا في الدوري الإسباني، و112 في دوري أبطال أوروبا، و68 مع التانجو، ليحرز في الإجمالي 671 هدفًا في 823 مباراة.