ميسي يُحدد صفقة قوية لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، بدأ بالتواصل مع مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي من أجل الانضمام للبارشا خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة مستعدًّا لدفع عرض مالي قدره 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز في صيف 2019، لكن إنتر ميلان رفض التفريط في اللاعب.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية أن ليونيل ميسي تواصل هاتفيًا مع مارتينيز، وذلك من أجل إقناعه بالانضمام لنادي برشلونة في صيف 2020.

وكان مارتينيز انضم لنادي إنتر ميلان مطلع موسم 2018- 2019 قادمًا من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم بديل للاعب الأوروغوياني لويس سواريز صاحب الـ32 عامًا.