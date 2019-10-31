ميسي يُزين قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروغواي

ميسي يُزين قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروغواي

2019/10/31
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني استدعاء اللاعب ليونيل ميسي لقائمة منتخب راقصي التانجو استعدادًا لمواجهة البرازيل وأوروغواي في شهر نوفمبر المقبل.

ولم يشارك ميسي مع المنتخب الأرجنتيني منذ السابع من يوليو الماضي، حيث شارك في لقاء الأرجنتين وتشيلي، الذي انتهى بفوز الأرجنتين وحصولها على المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر إيقاف ميسي 3 أشهر عن خوض مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين بعد حديثه الجارح عن الحكام والاتحاد القاري بالفساد من أجل تهيئة البرازيل للفوز بكوبا أمريكا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن موسم الرياض سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حضور لاعب كرة القدم ونجم برشلونة “ميسي”.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ميسي جاي الرياض”.

ومن المقرر إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين يوم 15 نوفمبر على خلفية إقامة موسم الرياض.


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