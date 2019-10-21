ميلان يتعرض للعقاب مرتين في مباراة واحدة

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي ميلان الإيطالي يواصل تقديم النتائج السلبية في الدوري الإيطالي وذلك بعد أن تعادل بالأمس مع نادي ليتشي في الجولة الثامنة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وعلى الرغم من إقالة المدرب ماركو جيامباولو من تدريب ميلان وتعيين المدرب ستيفانو بيولي لكن يبدو أن نتائج الروسونيري لم تتحسن، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة ليتشي ولم ينجح في الحفاظ على تقدمه مرتين في اللقاء، وذلك بسبب الأخطاء الدفاعية التي عانى منها ولا يزال.

وكان اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو لاعب ميلان نجح في إحراز الهدف الأول للروسونيري في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، ولم ينجح ميلان في إحراز الهدف الثاني خلال الشوط الأول من مباراة ليتشي، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان وليتشي، واصل الميلان ضغطه القوي وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، ونجح المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك في إحراز الهدف الثاني لـ ميلان عند حلول الدقيقة الحادية والثمانين.

وتقدم ميلان مرتين في المباراة، حيث اعتقد الكثيرون أن الروسونيري بات قريبًا من تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لكن نادي ليتشي كان له رأي آخر.

وسجل نادي ليتشي الهدف الأول في الدقيقة الثانية والستين عبر اللاعب السنغالي باباكار وكانت النتيجة وقتها التعادل بهدف لكل فريق، وبعد إحراز ميلان للهدف الثاني نجح ليتشي في خطف هدف التعادل الثاني عند حلول الدقيقة الثانية والتسعين عبر اللاعب ماركو كالديرون.

وأصبح رصيد ميلان بعد التعادل 10 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد نادي ليتشي سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وكان المدرب ستيفانو بيولي سبق له تدريب نادي إنتر ميلان وفيورنتينا قبل توليه مسؤولية تدريب ميلان.