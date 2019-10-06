ناجي حجاج.. وداعًا!

بقلم : بندر الشهري

ألوو

مرحبًا أستاذ ناجي؟

أهلًا وسهلًا..

بشر كم انتهت مباراة ضمك و…….

في دوري منطقة عسير؟

ألوو

مرحبًا أستاذ ناجي؟

بشر كم أنتهت مباراة ضمك و…….

في دورة الصعود؟

ألوو

مرحبًا أستاذ ناجي؟

كم انتهت مباراة ضمك و……

في دوري الدرجة الأولى؟

ولكن من ناجي هذا؟ وما علاقته بنادي ضمك؟

ناجي المقصود هنا هو ناجي حجاج سكرتير عام نادي ضمك والشخصية الأصيلة، والتي لا يمكن أن يذكر نادي ضمك إلا وتذكر بحبها وعطائها ووفائها وولائها وتفانيها في خدمة الكيان.

كان ناجي حجاج بالإضافة إلى عمله الشاق كسكرتير عام للنادي يمثل وسيلة الإعلام الوحيدة التي تنقل أخبار ونتائج ضمك لجماهيره من خلال تلفون النادي، ومن الوهلة الأولى ومن نبرة الصوت تعرف هل فاز ضمك، أو خسر، أو تعادل!

ورغم تعاقب عدة إدارات على نادي ضمك إلا أن ناجي حجاج بقي الاسم الثابت والمتفق عليه والمرحب به والذي يحظى بثقة ومحبة كل رجالات ضمك.

ولا شك أن غدًا الاثنين يمثل يومًا حزينًا على الضمكاويين بخروج أحد أبناء النادي المخلصين ومن الباب الكبير بعد انتهاء فترة عمله، وأجزم أن عزاء الرجل الوحيد عند ترجله عن منصبه في خدمة ضمك هو أنه سيغادر إلى بلده مصر الشقيقة، وقد اطمأن على أنه قضى بين جنباته أحلى سنين العمر يتواجد ضمن أندية دوري المحترفين، وهو الحلم الذي ظل يطارد الرجل طوال سنوات عمله بالنادي قبل أن يتحقق أخيرًا.

وكعادة الأوفياء دومًا سيتم غدًا الاثنين تكريم الوفاء الأستاذ ناجي حجاج على خدماته الجليلة طوال الـ25 عامًا الماضية في حفل يقام بعد صلاة العصر بمقر النادي الجديد، وتنظمه إدارة ضمك مشكورة وبتفاعل من أعضاء الشرف وجماهير النادي، وهي فرصة هنا لحث الجميع على التواجد والمشاركة وتوديع الضمكاوي الأصيل ناجي حجاج.