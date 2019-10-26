ناقد رياضي: النصر سيستخدم أسلوب الترهيب أمام #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي فهد الروقي: إنه يتوقع استخدام لاعبي النصر لأسلوب اللعب العنيف عند مواجهتهم للاعبي الهلال الأحد في ديربي الرياض ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فهد الروقي في قناة 24 الرياضية قائلًا: أتوقع أن لاعبي النصر سيلعبون بالاعتماد على أسلوب اللعب العنيف أمام لاعبي الهلال في الديربي.

وأضاف فهد الروقي: لاعبو النصر سيستخدمون أسلوب الترهيب للاعبي الهلال من أجل الفوز، وبالطبع لاعبي الهلال لن يحتكوا بأي لاعب نصراوي خوفًا من الإصابة قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وتنطلق الأحد مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة صلة، المسؤولة عن بيع تذاكر ديربي الهلال والنصر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر.

وقالت شركة صلة عبر حسابها الرسمي في تويتر: سيتم إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر، حيث سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل وتطبيقًا للأنظمة.

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة.