ناقد رياضي لـ حمدالله: “خاف الله” !

المواطن - محمد سمعه

وجّه الناقد الرياضي عدنان جستنيه نصيحة إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر.

وتحدث عدنان جستنيه قائلًا: “أقول لـ حمدالله خاف الله هو هداف كبير ومهاجم من الطراز الفريد، ولكن أحيانًا يميل إلى التمثيل، وكتبت مقالًا صحافيًا عنه ووصفته بأنه هداف وممثل بارع”.

وأضاف جستنيه: نصحت حمدالله بضرورة التركيز على قدراته الفنية والابتعاد تمامًا عن أي شيء يُخرجه عن تركيزه في المباريات.

من ناحية أخرى، تحرك نادي الهلال خلال الفترة الحالية عن طريق تقديم احتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب اعتراض الأزرق على الهدف الثاني الذي سجله المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر خلال ديربي الرياض بالأمس.

وكان حمدالله سجل هدف الفوز الثاني للنصر أمام الهلال، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، أن الهلال جهز احتجاجًا وقدمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا على احتساب هدف حمدالله الثاني بعد دخول اللاعب فهد الجميعة لاعب النصر الاحتياطي إلى أرضية الملعب قبل تسجيل الهدف بثوان قليلة، حيث أكد الهلال بأن لاعب النصر الاحتياطي ارتكب مخالفة بدخوله إلى أرضية الملعب بدون إذن من الحكم.

واختلف الخبراء التحكيميون في آرائهم حول مدى صحة الهدف الثاني الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر في شباك نادي الهلال.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فالمادة الثالثة تقول إن اللاعب الاحتياطي الذي يدخل إلى أرضية الملعب دون إذن من الحكم ولم يؤثر في هدف تم إحرازه يتم احتساب الهدف وتوجيه البطاقة الصفراء له بعد توقف اللعب.