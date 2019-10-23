نبيه بري : النصيحة كانت بـ جمل الآن أصبحت بثورة

المواطن - متابعة

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تقاعس الحكومة عن تلبية طلبات المتظاهرين مؤكدًا أن النواب طالبوا بها منذ عدة سنوات دون جدوى.

وقال بري خلال لقاء عدد من النواب اليوم ” إن مطالب الحراك الشعبي كانت بكل اعتراف وضمن البنود الـ22 التي وافق عليها اجتماع بعبدا.

وتابع:” كررنا صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها ونسجل للحراك الشعبي تحقيقها تحت الضغط ولأن النصيحة كانت بـ”جمل أصبحت بثورة” في إشارة إلى المثل الشعبي الشهير.

وأضاف: “يسجل للحكومة إقرارها الورقة الاقتصادية التي رغم جودتها، تبقى العبرة في التنفيذ”.

وشدد على أن “البلد لا يحتمل أن يبقى معلقًا”، مبديًا خشيته من “الفراغ وليس من أي شيء آخر”، مشيرًا إلى أنه وقع الموازنة وحولها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها.

وفي موضوع الدولة المدنية وقانون الانتخابات، قال الرئيس بري: “إن الظرف الراهن مواتٍ جدًا لقيام الدولة المدنية وقانون انتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية”.