نتائج فحص DNA تؤكد مقتل البغدادي

المواطن - متابعة

نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن نتائج فحص الحمض النووي أكدت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية أمس في سوريا.

ونفذ فريق دلتا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عالٍ يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية حول تواجد أبو بكر البغدادي وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

وقال المسؤول الأمريكي إن المهمة التي استهدفت البغدادي شاركت فيها قوات العمليات الخاصة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية أن القوات الأمريكية انتشلت جثة يعتقد أنها تعود لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لإجراء تحليل DNA.