المواطن - محمد سمعه

كشفت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020، في مرحلة دور المجموعات، عن مواجهات نارية بعد تأهل 15 فريقًا مع انتظار تحديد الفائز والمتأهل من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى “أول أغسطس الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، الزمالك، جينيراسيون، زيسكو يونايتد الزامبي”.

المجموعة الثانية “الأهلي المصري، الهلال السوداني، بلاتينوم الزيمبابوي، النجم الساحلي التونسي”.

المجموعة الثالثة “اتحاد العاصمة الجزائري، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بيترو الأنجولي، الوداد البيضاوي المغربي”.

المجموعة الرابعة “الرجاء البيضاوي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الترجي التونسي”.

وأُقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020، اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، حيث يُوجد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الأندية المشاركة في مرحلة دور المجموعات تم تصنيفها إلى أربعة مستويات، حيث يُوجد في المستوى الأول أندية “الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد البيضاوي المغربي”.

وجاء في المستوى الثاني “صن داونز الجنوب إفريقي، الرجاء البيضاوي المغربي، النجم الساحلي التونسي، المتأهل من الزمالك وجينيراسيون”.

بينما تكوّن المستوى الثالث من أندية “زيسكو الزامبي، اتحاد العاصمة الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني”.

وجاء في التصنيف الرابع أندية “شبيبة القبائل الجزائري، بلاتينيوم الزيمبابوي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، أول أغسطس الأنجولي”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي لتُقام يوم 24 أكتوبر الجاري من أجل تحديد المتأهل لدور المجموعات.