نتائج قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات قوية بعد إجراء القرعة اليوم الاثنين في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاءت النتائج كالتالي:

1. عفيف يستضيف النصر.

2. الاتحاد يستضيف الرياض.

3. طبرجل يستضيف الشباب.

4. الأهلي يستضيف الجندل.

5. وج يستضيف الفيصلي.

6. عكاظ يستضيف الفيحاء.

7. الحزم يستضيف الدرع.

8. التقدم يستضيف الاتفاق.

9. الشرق يستضيف الوحدة.

10. الانتصار يستضيف الفتح.

11. التعاون يستضيف اللواء.

12. الحجاز يستضيف ضمك.

13. الهلال يستضيف عرعر.

14. الشعلة يستضيف الصقور.

15. الساحل يستضيف أحد.

16. النهضة يستضيف الأخدود.

17. الصفا يستضيف الكوكب.

18. الأنصار يستضيف البكيرية.

19. المجزل يستضيف طويق.

20. نجران يستضيف الخلود.

21. العربي يستضيف الباطن.

22. القادسية يستضيف الروضة.

23. الجبلين يستضيف الثقبة.

24. الجبيل يستضيف العدالة

25. القيصومة يستضيف أبها.

26. هجر يستضيف الرائد.

27. جدة يستضيف حطين.

28. العين يستضيف السد.

29. النجوم يستضيف العروبة.

30. الجيل يستضيف الأنوار.

31. الطائي يستضيف الوشم.

32. الدرعية والخليج.