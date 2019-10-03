نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات أمس الخميس في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

والبداية كانت مع فريق بارتيزان بلجراد الصربي الذي هزم نادي أستانا من كازاخستان بثنائية مقابل هدف، أما مانشستر يونايتد الإنجليزي فسقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي ألكمار الهولندي.

وفاز نادي فينورد الهولندي على فريق بورتو البرتغالي بثنائية دون رد، أما فريق وولفرهامبتون الإنجليزي ففاز في اللحظات الأخيرة على فريق بيشكتاش التركي بهدف دون رد.

ونجح نادي لودوجوريتس البلغاري في الفوز على فريق فرينكفاروزي المجري بثلاثية دون رد، بينما فاز نادي يونج بويز السويسري على نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بثنائية مقابل هدف.

وخسر نادي سيسكا موسكو الروسي أمام نادي إسبانيول الإسباني بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي سبورتينج براجا البرتغالي مع نادي سلوفان براتيسلاف السلوفاكي، وتعادل نادي سانت إيتيان الفرنسي مع فريق فولفسبورج الألماني بهدف لكل فريق.

واستمرت التعادلات في مباريات أمس الخميس بالدوري الأوروبي حيث تعادل نادي إسطنبول باشاك شهير التركي مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدف لكل فريق، وكانت النتيجة ذاتها حاضرة في مباراة أوليكساندرا الأوكراني ضد جينت البلجيكي، بينما تعادل روما الإيطالي مع فريق وولفسبيرجر النمساوي.

وهزم نادي أرسنال الإنجليزي، فريق ستاندر دول لياج البلجيكي كما نجح نادي لاتسيو الإيطالي في الفوز على فريق رين الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ونجحت أندية إشبيلية الإسباني وسيلتك الأسكتلندي وقرة باغ الأذربيجاني وأيندهوفن الهولندي في الفوز على أبويل نيقوسيا القبرصي وكلوج الروماني ونادي أف 91 ديدلانجي اللوكسمبورجي ونادي روزنبوغ النرويجي على الترتيب.

وتعادل نادي طرابزون سبور التركي مع فريق بازل السويسري، وكان التعادل حاضرًا بين فريقي لوغانو السويسري ودينامو كييف الأوكراني.

ونجح نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في الفوز على نادي لاسك لينز النمساوي، كما فاز فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني على نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي وفاز خيتافي الإسباني على نادي كراسنودار الروسي.