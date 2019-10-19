نجم أرسنال السابق يحل مشكلة #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حدد النادي الأهلي صفقة مهمة يُريد إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة في شهر يناير.

ويرغب النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس في التعاقد مع اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا جناح نادي أرسنال الإنجليزي السابق ولاعب نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

وتأتي رغبة الأهلي في ضم كارلوس فيلا؛ وذلك بسبب قدرته على خلق الفرص الهجومية للمهاجمين بجانب إحرازه للأهداف مما يجعله يُمثل ثنائيًّا هجوميًّا قويًّا مع اللاعب السوري عمر السومة.

ويتألق المكسيكي كارلوس فيلا حاليًّا مع نادي لوس أنجلوس إف سي بعد الانضمام له في عام 2018 قادمًا من نادي ريال سوسيداد الإسباني.

في وقت سابق، حدد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شرطين، وذلك من أجل وضع الراقي على الطريق الصحيح في مباريات الموسم الجاري.

وجاء الشرط الأول للمدرب كريستيان جروس هو التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب من اختياره، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية للراقي في الموسم الحالي.

وطلب جروس كذلك الحصول على ربع مليون يورو لمساعديه وهو ما رحبت به إدارة الأهلي.

وبذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن، الأربعاء الماضي، عن تعاقده مع كريستيان جروس حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.