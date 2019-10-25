نجم أرسنال يفكر في الانتقال للدوري الأمريكي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، يفكر في الانتقال لصفوف الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويدرس أوزيل الرحيل عن أرسنال، وذلك بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع الجانرز تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وقال موقع Bleacher Report البريطاني: إن مسعود أوزيل سيُعيد تقييم وضعه مع نادي أرسنال مع بداية 2020، حيث يفكر اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية في الرحيل عن الجانرز والانتقال للدوري الأمريكي.

وكان الإنجليزي بول سكولز لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق طالب إدارة اليونايتد بمراقبة وضع أوزيل مع أرسنال.

يذكر أن مسعود أوزيل انضم لـ صفوف أرسنال في عام 2013 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.