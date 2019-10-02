نجم إنتر ميلان لـ برشلونة: سنفوز عليكم في الكامب نو

المواطن - محمد سمعه

أكد الهولندي ستيفان دي فريخ، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه مصمم على تحقيق الفوز على برشلونة الإسباني، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ونقلت شبكة سكاي سبورت تصريحات دي فريخ والذي قال: أتينا إلى معقل برشلونة من أجل الفوز عليهم، ومن أجل خوض مباريات قوية مثل هذه.

وأضاف دي فريخ: لا نستطيع الانتظار؛ لأننا نريد مواجهة برشلونة على ملعب الكامب نو التاريخي، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات سواء بمواجهة برشلونة بوجود ليونيل ميسي أو بعدم وجوده.

وسيكون اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، على دكة الاحتياط أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي تعرض لإصابة عضلية خلال لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني، حيث ترددت أنباء عن صعوبة تواجده في التشكيل الأساسي لبرشلونة ضد الإنتر.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن ميسي سيكون بنسبة كبيرة احتياطيًّا أمام إنتر ميلان؛ حتى لا يعرضه المدرب إرنستو فالفيردي لخطر تفاقم الإصابة.

ويحتضن ملعب “كامب نو”، عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت السعودية، مباراة برشلونة ضد الإنتر ويسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يطمح الفريق الإيطالي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.