نجم إنتر ميلان يتوعد يوفنتوس

نجم إنتر ميلان يتوعد يوفنتوس

2019/10/05
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، أن فريقه مستعد بشكل قوي لمواجهة فريق يوفنتوس غدًا في الدوري الإيطالي.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات مارتينيز الذي قال: يوفنتوس يملك العديد من اللاعبين المميزيين، ولهذا السبب المباراة ستكون صعبة، لكننا جاهزون وسنحاول مواجهتهم ونحن في قمة تركيزنا بنسبة 100%.

وتابع مارتينيز: أنا محظوظ لأنني سأقبل كريستيانو رونالدو بعد أيام من مواجهتي لليونيل ميسي في مباراة برشلونة والإنتر، وسنقدم أفضل ما لدينا أمام نادي يوفنتوس.

وأكمل مهاجم إنتر ميلان حديثه قائلًا: أنا سعيد للغاية للعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني، وقمت بتبادل القمصان معه بعد نهاية مباراة برشلونة والإنتر، وسعيد بما أقدمه مع المنتخب الأرجنتيني، وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال.


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