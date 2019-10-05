نجم إنتر ميلان يتوعد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، أن فريقه مستعد بشكل قوي لمواجهة فريق يوفنتوس غدًا في الدوري الإيطالي.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات مارتينيز الذي قال: يوفنتوس يملك العديد من اللاعبين المميزيين، ولهذا السبب المباراة ستكون صعبة، لكننا جاهزون وسنحاول مواجهتهم ونحن في قمة تركيزنا بنسبة 100%.

وتابع مارتينيز: أنا محظوظ لأنني سأقبل كريستيانو رونالدو بعد أيام من مواجهتي لليونيل ميسي في مباراة برشلونة والإنتر، وسنقدم أفضل ما لدينا أمام نادي يوفنتوس.

وأكمل مهاجم إنتر ميلان حديثه قائلًا: أنا سعيد للغاية للعب مع ميسي في المنتخب الأرجنتيني، وقمت بتبادل القمصان معه بعد نهاية مباراة برشلونة والإنتر، وسعيد بما أقدمه مع المنتخب الأرجنتيني، وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال.